Le ultimissime sulle probabili formazioni di Basilea-Fiorentina

La Fiorentina prova la grande rimonta per accedere alla finale di Conference League. I viola sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata in casa del Basilea.

In casa svizzera, possibili conferme dall’andata per Vogel, ma davanti resta aperto il ballottaggio tra Augustin e Zeqiri per affiancare Amdouni. Calafiori favorito su Millar, quest’ultimo alternativa a gara in corso come Males e Frei.

In casa Fiorentina, torna titolare l’ex Cabral, bomber di Conference e già a segno all’andata. Alle sue spalle Ikoné e Gonzalez con Bonaventura. A centrocampo Mandragora in ballottaggio con Castrovilli. In difesa, Martinez Quarta e Igor si giocano un posto per affiancare Milenkovic, disponibile dopo la squalifica.

Queste le probabili formazioni:

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vogel

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

Foto: twitter Fiorentina