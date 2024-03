Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Barcellona e Napoli per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Calzona recupera Rrahmani, rimasto a riposo contro il Torino. Traoré torna titolare, Olivera favorito su Mario Rui. In attacco Politano (in vantaggio su Raspadori) e Kvara insieme a Osimhen. Tanti assenti per Xavi, che recupera però Raphinha e punta su Cubarsì e Fermin Lopez. Davanti Lewandowski con Yamal e Joao Felix.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

Foto: Instagram Napoli