Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Bayern Monaco

Domani sera è prevista la prima del Barcellona post-Messi in Champions League, al Camp Nou arriva un avversario tutt’altro che comodo per partire bene: il Bayern Monaco di Nagelsmann.

Koeman ha solo tre giocatori offensivi a disposizione: Depay, de Jong e Coutinho. Sono infortunati Braithwaite, Ansu Fati, Dembélé e Aguero. Decisamente di meno i problemi per i bavaresi, che schierano Lewandowski unica punta con il supporto di Sane, Muller e del giovane Musiala. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Araujo, Pique, Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Depay, L. de Jong, Coutinho.

All. Koeman.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Lewandowski.

All. Nagelsmann.

Foto: Twitter Barcellona