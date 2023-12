Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio

La Lazio al Wanda Metropolinato di Madrid, domani si gioca il primo posto del girone di Champions in casa dell’Atletico.

In casa Atletico, Simeone va per un 3-5-2, megòlio un 5-3-2. In attacco Griezmann e Morata, Witsel dovrebbe agire da difensore centrale.

In casa Lazio, consueto 4-3-3 per Sarri. In difesa, Casale e Gila centrali, Marusic e Pellegrini esterni, In mediana, Kamada, vecino e Luis Alberto. In attacco, Zaccagni stringe i denti ed è favorito su Pedro, poi giocaheranno Felipe Anderson e Castellanos.

Queste le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, RIquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All.Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

