Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

L’Inter al Wanda Metropolitano di Madrid si gioca un pezzo importante di stagione in Champions, con il ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa dell’Atletico Madrid. I nerazzurri partono dall’1-0 dell’andata, con un gol di Arnautovic.

In casa Atletico, Simeone dovrebbe confermare il consueto 3-5-2. Oblak tra i pali, difesa con Witsel, Savic ed Hermoso. In mediana, Koke, Saul e Koke, esterni Llorente e Lino. in attacco Morata e Correa.

In casa Inter, out Arnautovic e Carlos Augusto. Due dubbi per Inzaghi: in difesa De Vrij favorito su Acerbi, sulla fascia destra, Dumfries in vantaggio su Darmian. Rispetto alla gara in campionato contro il Bologna tornano dall’inizio Pavard, Dimarco e Lautaro che farà coppia in attacco con Thuram.

Queste le probabili formazioni: