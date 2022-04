Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Verona

Tante similitudini concettuali tra gli allenatori e altrettante possibilità tecniche e atletiche per i calciatori: Atalanta-Hellas Verona promette un’intensità digrignante e duelli esplosivi. La classifica degli scaligeri suona la dolce melodia della tranquillità, mentre la Dea può e deve ancora sperare nell’Europa, motivo per il quale la ricerca dei tre punti per gli uomini di Gasperini sarà certamente energica. Ecco le probabili formazioni in vista del calcio d’inizio di domani (ore 21:00).

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Casale, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. All.: Tudor.

