Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Venezia

L’Atalanta non vuole fermare la propria corsa e nel turno infrasettimanale affronta il Venezia. Per quanto riguarda le scelte di Gasperini, in attacco potrebbe esserci la coppia Zapata–Muriel. Ecco le probabili formazioni del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Vacca, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. All. Zanetti.

FOTO: Twitter Atalanta