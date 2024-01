Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Udinese

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Atalanta e Udinese per la ventiduesima giornata di Serie A. Gasperini dovrà rinunciare agli infortunati Isak Hien e Teun Koopmeiners. Con Lookman ancora impegnato in Coppa d’Africa, c’è Miranchuk in pole per una maglia dietro al tandem Scamacca-De Ketelaere. Nonostante le voci di mercato, Cioffi schiererà Perez in campo dal 1′. Verso la conferma Lazar Samardzic al fianco di Walace e Lovric. Pereyra – come annunciato da Cioffi – sarà della partita, resta da capire se dal 1′ o a gara in corso. Se non ce la dovesse fare, pronto Thauvin.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.

