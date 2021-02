Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Torino

Il sabato della 21a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Atalanta e Torino. I bergamaschi vogliono riscattare il brutto ko della scorsa giornata con la Lazio, i piemontesi vogliono dare continuità al pareggio con la Fiorentina.

In casa bergamasca, Gasperini deve fare a meno di Hatebour e Maehle.

In attacco Ilicic e Malinovski alle spalle di Zapata.

In casa Torino out Sanabria e Rodriguez, in attacco Zaza e Belotti.

Queste le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, de Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; D. Zapata. All. Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola.

Foto: Twitter Atalanta