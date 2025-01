Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Torino

Domani alle 18 scenderanno in campo Atalanta e Torino per la ventiquattresima giornata di Serie A. Gasperini perde di nuovo Giorgio Scalvini, ma non sarà l’unica assenza. Infatti, i bergamaschi dovranno fare a meno anche di Ademola Lookman: Brescianini, Pasalic e Samardzic si scaldano. Dietro linea con Djimsiti, Hien e probabilmente de Roon se Kolasinac non dovesse recuperare. In casa Torino, invece, si ricandida Tameze per un posto al fianco di Ricci.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui



TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams



Foto: Instagram Atalanta