Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sturm Graz

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Atalanta e Sturm Graz per la settima giornata della fase a campionato della Champions League. Diversi cambi per Gasperini, che ha annunciato l’impiego di Palestra come esterno di centrocampo. Pasalic al posto di Ederson, mentre Brescianini giocherà alle spalle di De Ketelaere e Retegui con Lookman verso la panchina. Zaniolo non ha svolto la rifinitura e non sarà convocato: torna Cuadrado.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. All.: Gasperini.

STURM GRAZ (4-2-3-1): Scherpen; Aiwu, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Stankovic, Chukwuani; Yalcouyé, Kiteishvili, Jatta; Bøving. All.: Saumel.

Foto: Twitter Atalanta