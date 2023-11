Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sporting Lisbona

L’Atalanta cerca il primo posto nel girone di Europa League, nello scontro diretto con lo Sporting Lisbona.



Gasperini recupera Kolasinac che si candida per una maglia da titolare contro lo Sporting. Djimsiti non si è allenato alla vigilia per qualche linea di febbre ed è da valutare, ma dovrebbe farcela. Out De Ketelaere, lesione al muscolo obliquo, che dovrebbe saltare anche la trasferta di lunedì a Torino. Out anche Palomino e Zappacosta.

Per lo Sporting, possibile 3-4-3, con il tridente formato da Goncalves, Gyokeres ed Edwards che è in dubbio, ma potrebbe recuperare.