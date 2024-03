Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sporting CP

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Atalanta e Sporting Lisbona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In difesa torna Kolasinac, sulla corsia di destra ci sarà Holm mentre a sinistra Ruggeri. Gasperini dovrebbe scegliere Lookman e Scamacca in attacco, con Koopmeiners a supporto.

ATALANTA (4-3-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

SPORTING CP (3-4-3): Israel; St. Juste, Diomandè, Reis; Esgaio, Hjulmand, Bragança, Nuno Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. All. Amorim

Foto: Twitter Atalanta