Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Alle 18 domani a Bergamo, l’Atalanta ospita lo Spezia, per continuare nella rincorsa Champions. Spezia che cerca punti pesanti per la salvezza, in una situazione che si è fatta molto pericolosa.

In casa Atalanta, Gasperini dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1, con Zapata che torna titolare in attacco, alle sue spalle Koopmeiners e Pasalic. Panchina per Hojlund e Boga, pronti nel caso a subentrare. così come Muriel.

In casa Spezia, Semplici dovrà ancora fare a meno del bomber Nzola. Si va verso un 4-3-3 con il tridente Verde, Shomurodov, Gyasi.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wiśniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Verde, Shomurodov, Gyasi.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Foto: sito Atalanta