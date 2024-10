Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Shakhtar Donetsk

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Atalanta e Shakhtar Donetsk per la seconda giornata di Champions League. Gasperini dovrà fare a meno di Ruggeri per un problema al ginocchio sinistro: gioca Zappacosta a sinistra. Retegui pronto a tornare dal 1′ con De Ketelaere e Lookman. Tra gli ucraini tridente con Traoré insieme a Pedrinho e Newerton, ma c’è anche l’opzione Eguinaldo.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

SHAKTHAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Traoré, Newerton. All. Pusic

Foto: Twitter Atalanta