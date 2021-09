Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Per domani sera è in programma Atalanta-Sassuolo, match valevole per la quinta giornata di Serie A. I bergamaschi, che arrivano da una vittoria di misura contro la Salernitana, ritrovano nell’undici titolare De Roon tornato dalla squalifica, mentre Pessina dovrebbe agire alle spalle di Ilicic e Zapata. Per quanto riguarda la formazione neroverde, Dionisi è pronto a dare una chance dal primo minuto a Scamacca, al cui supporto dovrebbero esserci Berardi, Raspadori e Boga.

Ecco le probabili formazioni del match:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca. All. Dionisi

FOTO: Sito Atalanta