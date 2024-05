Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Roma per la trentaseiesima giornata di Serie A. Dybala non ci sarà, la decisione dopo il provino svolto nella mattinata di sabato. De Rossi anche senza Spinazzola (per lui stagione finita). Gasperini con Scalvini dal 1′ in difesa. Pasalic alle spalle di Miranchuk e Scamacca, più indietro nei ballottaggi Lookman e De Ketelaere.

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. All. Gasperini

ROMA (4-3-3: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: Twitter Atalanta