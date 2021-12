Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma

Al Gewiss Stadium si aprirà il sabato della 18a giornata di Serie A 2021-22: alle 15 c’è Atalanta-Roma.

Gasperini recupera Malinovskyi, fuori contro l’Hellas Verona a causa della squalifica. Tutti a disposizione tranne Gosens, solito terzetto difensivo davanti a Musso, formato da Toloi, Demiral e Palomino. Mediana formata da De Roon e Freuler, con Maehle e Zappacosta sulle corsie. Pasalic al momento pare favorito su Pessina sulla trequarti. In avanti Zapata con Malinovskyi.

Mourinho ritrova Mancini e Zaniolo, squalificati contro lo Spezia. Proprio Mancini guiderà il terzetto difensivo con Ibanez e Smalling. In mediana conferme per Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan e Vina. In attacco Zaniolo accanto ad Abraham.