Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Atalanta e Real Madrid per la sesta giornata di Champions League. Gasperini sembra essere intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha battuto il Milan (con fuori Hien), con De Ketelaere insieme a Lookman in attacco e Pasalic sulla trequarti. Nel Real, invece, Ancelotti deve fare i conti con tantissime assenze.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Valverde; Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

Foto: Twitter Atalanta