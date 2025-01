Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Atalanta e Napoli per la ventunesima giornata di Serie A. Scelte obbligate in difesa per Gasperini che schiererà Scalvini, Hien e Djimsiti. Assente lo squalificato Kolasinac. Unico ballottaggio in attacco, dove Mateo Retegui si gioca una maglia dal 1′ con Mario Pasalic. Solo conferme per Conte che si affiderà a Juan Jesus dietro e Neres nel tridente d’attacco.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Foto: Twitter Atalanta