Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Atalanta e Napoli per la tredicesima giornata di Serie A. Out Meret e Mario Rui, al suo esordio sulla panchina del Napoli, Walter Mazzarri riparte dal 4-3-3 e spera di recuperare Osimhen per la panchina: centravanti ancora Raspadori, con Politano e Kvara ai suoi lati. Gasperini recupera Scalvini e Kolasinac, ma sarà senza De Roon e Toloi: Pasalic sulla trequarti, Koopmeiners convocato ma se non recupera Hateboer in difesa e Scalvini a centrocampo.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

