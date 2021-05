Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Milan

Il match clou di questa ultima giornata di campionato è Atalanta-Milan, una sfida che può decidere la corsa Champions dei rossoneri e il secondo posto alle spalle dell’Inter.

Gasperini dovrebbe partire con la difesa a tre con Djimsiti, Romero e Toloi. In avanti Muriel può tenere fuori Pessina e giocare accanto agli intoccabili Malinovskyi e Zapata. Sulle fasce Maehle e Gosens.

In casa Milan, l’assetto offensivo vede Saelemaekers e Calhanoglu sicuri del posto. Pioli ha provato Leao da prima punta, con Rebic in forte dubbio. Quindi, dentro Diaz . Tomori ancora una volta preferito a Romagnoli in difesa. In mezzo al campo c’è Bennacer con Kessie.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Foto: Sito Atalanta