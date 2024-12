Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Milan

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Milan per la quindicesima giornata di Serie A. Due dubbi per Gasperini: in difesa Hien è in vantaggio su Djimsiti, mentre in attacco De Ketelaere è favorito su Retegui per affiancare Lookman. Fonseca, dopo il turnover in Coppa Italia, torna all’undici titolare: confermato anche Musah sulla trequarti a destra.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Foto: Twitter Atalanta