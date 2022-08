Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Milan

Domenica 21 agosto alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Atalanta per la seconda giornata di Serie A. Recuperano Zappacosta e Demiral, ma rimane difficile un loro impiego dal 1′. Confermato, quindi, il terzetto composto da Okoli, Toloi e Djimsiti. Koopmeiners tiene in apprensione Gasperini, potrebbe esserci Scalvini al posto dell’olandese. Davanti Zapata supportato da Muriel e Pasalic. Nei rossoneri, invece, recupera Tonali che tornerà davanti alla difesa insieme a Bennacer. Ballottaggio tra Rebic e Giroud per guidare l’attacco dei diavoli, mentre viaggia verso la conferma la linea dei trequartisti vista con l’Udinese.

Atalanta(3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Milan(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

foto: Twitter Milan