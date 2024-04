Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Atalanta e Liverpool per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Due dubbi per Gasperini, entrambi sulla trequarti: il primo, con Pasalic in vantaggio su Koopmeiners. Il secondo, invece, riguarda Miranchuk, favorito su De Ketelaere per affiancare Scamacca in avanti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Miranchuk. All. Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Mac Allister, Jones; Salah, Diego Jota, Luis Diaz. All. Klopp

Foto: Twitter Atalanta