Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

Atalanta e Liverpool alle 21.00 a Bergamo si sfidano per il primato del girone di Champions. Gli inglesi guidano con 6 punti, l’Atalanta segue con 4.

Gasperini deve fare i conti con due assenze importanti: De Roon e Gosens. A centrocampo dunque spazio a Freuler accanto a Pasalic, con Mojica largo a sinistra. C’è ottimismo per il recupero di Hateboer e Romero che restano però in dubbio.

In casa Liverpool, assente ovviamente Van Dijk, diversi nodi da sciogliere anche per Jurgen Klopp, a poche ore dal fischio d’inizio. In difesa favorito Phillips al centro su Williams, in coppia con Gomez; sulle fasce Alexander-Arnold e Robertson. Davanti il solito tridente composto da Salah, Firmino e Mané.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.