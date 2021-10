Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio

L’11a giornata di Serie A si apre con una bellissima partita alle 15.00 domani, la sfida tra Atalanta e Lazio, molto interessante per la zona Champions.

In casa Atalanta emergenza in difesa che continua, anche se recupera Demiral che dovrebbe partire dall’inizio. Palomino salterà la Lazio per squalifica, out Toloi. In avanti possibile iniziale turno di riposo per Malinovskyi, con Pasalic alle spalle di Ilicic e Zapata.

In casa Lazio, Luiz Felipe dovrebbe farcela ed affiancare Acerbi al centro della difesa. Da capire le scelte su Luis Alberto, che potrebbe tornare in panchina. In avanti solito tridente.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, De Roon, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

