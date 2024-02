Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio

A Bergamo sfida di alta classifica, zona Champions, tra Atalanta e Lazio.

In casa Atalanta, Gasperini non recupera Koopmeiners. Pasalic, favorito su Miranchuk, nella posizione di trequartista Conferme anche in difesa e sugli esterni, con Holm ancora una volta preferito a Zappacosta. In avanti dovrebbe esserci la coppia formata da Scamacca e De Ketelaere.

In casa Lazio, out Patric in difesa: al suo posto Gila. Dubbio Lazzari-Pellegrini, a destra, con il primo favorito. In mediana, Cataldi è squalificato, quindi giocherà Rovella. Al suo fianco Vecino è favorito su Luis Alberto, insieme a Guendouzi. In attacco Immobile in vantaggio su Castellanos; Isaksen e Felipe Anderson ai lati.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

