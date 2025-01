Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Atalanta e Juventus per la diciannovesima giornata di Serie A. Gasperini ha perso Kossounou per infortunio ma dovrebbe avere comunque dal 1′ Djimsiti: Retegui a disposizione. Motta non ha convocato Vlahovic e Conceiçao, torna Cambiaso dal 1′.

ATALANTA (3-4-1-2,): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Weah; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta

Foto: Twitter Atalanta