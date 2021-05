Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Domani sera al Mapei Stadium si gioca la finale di Coppa Italia 2020-21 tra Atalanta e Juventus, gara molto attesa che oltre ad assegnare un trofeo vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti nel nostro Paese.

Gasperini deve risolvere il solito dubbio di modulo tra il 3-4-2-1 ed il 3-4-1-2. Nel primo caso spazio per Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata, altrimenti panchina per l’ucraino con l’inserimento dal primo minuto di Muriel. Per il resto la formazione sembra già fatta, con Toloi, Romero e Djimsiti in difesa davanti alla porta difesa da Gollini e Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo.

Pirlo dovrebbe optare per il tradizionale 4-4-2, con Dybala favorito su Morata per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. In mediana si contendono un posto Kulusesvki e McKennie, con Chiesa dall’altra parte e Bentancur e Rabiot al centro. Problemi in difesa, Alex Sandro è squalificato e Bonucci non sarà della partita poichè soffre di una distorsione al ginocchio. Ci saranno Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo davanti a Buffon.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

All. Gasperini.Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

All. Pirlo.