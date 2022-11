Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Atalanta e Inter per la quindicesima giornata di Serie A. Niente Inter per de Roon, fermato da una ricaduta. In porta tornerà Musso, davanti all’argentino Demiral, Scalvini e Demiral. In mediana Pasalic affiancherà Koopmeiners. A sinistra favorito Maehle. Davanti torna Lookman con Zapata. Guardiamo ora la situazione in casa nerazzurri. In difesa ballottaggio Acerbi–De Vrij, con l’olandese al momento favorito. La cabina di regia dei nerazzurri dovrebbe finire ancora nelle mani di Calhanoglu, ma se dovesse giocare Brozovic dall’inizio, Hakan verrebbe spostato nel ruolo di interno sinistro. In attacco ci sarà la coppia Lautaro–Dzeko.

Atalanta(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.

Inter(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Foto: sito ufficiale Inter