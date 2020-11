Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter

Non solo Lazio-Juve, domani è in programma a Bergamo alle ore 15:00 anche Atalanta-Inter, fino allo scorso anno uno scontro al vertice. Gli orobici si affideranno a Zapata in attacco, supportato da Gomez e Malinovski sulla trequarti. In porta resta confermato Sportiello, difesa a tre Djimsiti, Romero, Toli. Nell’Inter spazio a Sanchez dal primo minuto insieme a Lautaro Martinez con Lukaku che si siederà in panchina. Sarà Barella il trequartista alle loro spalle, con Young e Hakimi sulle fasce. Queste le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero, Toli; Ruggeri, Freuler, Pessina, Hatebor; Gomez, Malinovski; Zapata. All. Gasperini

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Brozovic, Vidal, Hakimi; Barella; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Foto: twitter Inter