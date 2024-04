Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Genoa

Il 32° turno di Serie A si chiude con il positicipo del lunedì tra Atalanta e Verona. In palio punti pesanti per la zona Europa e per la salvezza.

In casa Atalanta, out De Roon e Zappacosta squalificati. Assente anche Scalvini per infortunio. Gasperini va verso il 3-4-1-2, con Koopmeiners dietro la coppia Miranchuk-De De Ketelaere.

In casa Verona, Baroni deve fare a meno di Cruz e Serdar. Per i veneti, possibile 4-2-3-1, con Noslin, Suslov e Lazovic alle spalle di Bonazzoli unica punta.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni.

Foto: twitter Atalanta