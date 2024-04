Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Domani sera si concludono le semifinali di Coppa Italia con la sfida tra Atalanta e Fiorentina. La Dea è chiamata alla rimonta dopo la sconfitta 1-0 all’andata a Firenze. I viola ovviamente vogliono difendere il vantaggio per tornare in finale dopo quella dello scorso anno.

In casa Atalanta, conferme a centrocampo con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, De Roon-Ederson in mezzo. Davanti Koopmeiners favorito su Pasalic come trequartista alle spalle di Scamacca-Miranchuk.

Per la Fiorentina, in difesa Martinez Quarta dovrebbe essere preferito a Ranieri. A centrocampo coppia Bonaventura-Mandragora. Nico Gonzalez-Beltran-Kouamé alle spalle di Belotti in avanti.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

