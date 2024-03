Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina per la ventinovesima giornata di Serie A. Dopo gli ottavi di finale contro lo Sporting Lisbona, torneranno dal 1′ Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri, Koopmeiners e De Ketelaere. Davanti ancora conferme per Lookman con De Roon in mezzo al campo. Ballottaggio Ederson-Pasalic in mediana. Italiano non potrà contare sullo squalificato Bonaventura. Al suo posto Beltran con Sottil a sinistra. Viaggia verso la conferma Belotti al centro dell’attacco.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Foto: Twitter Atalanta