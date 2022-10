Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

L’Atalanta vuole continuare a stupire e mantenersi ai primi posti in classifica. La Fiorentina vuole dare una svolta al campionato.

A Bergamo alle 18, si attende una bella sfida.

In casa Atalanta, Zappacosta è infortunato, non ci sarà. Gasperini potrebbe affidarsi ancora a Hojlund dal 1’. Demiral e Koopmeiners, dopo gli acciacchi in nazionale, dovrebbero tornare subito in campo. Rinviato, invece, il rientro di Zapata.

In casa Fiorentina, Kouame in vantaggio per il ruolo di centravanti al posto di Jovic. Tornati in gruppo Gollini e Milenkovic, che dovrebbero ripartire dalla panchina. Amrabat, che rientra dall’impegno in nazionale, potrebbe non partire titolare. Non recupera Sottil.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Ederson; Hojlund.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikoné, Kouame, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Foto: sito Atalanta