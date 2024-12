Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Empoli

L’Atalanta domani alle 18 ospita l’Empoli per provare a riprendersi il primo posto in classifica.

In casa bergamasca, in difesa ballottaggio Kossounou-Djimsiti, così come a sinistra tra Zappacosta-Ruggeri. In mediana è squalificato De Roon: pronto Pasalic al suo posto. . In avanti il tridente dovrebbe esser composto da De Ketelaere (in ballottaggio con Zaniolo), Retegui e Lookman.

Per l’Empoli, rientra dalla squalifica Henderson. Prevista ancora la trequarti a due con Cacace ed Esposito pronti ad agire alle spalle dell’unica punta Colombo.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.: Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli; Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All.: D’Aversa

Foto: sito Atalanta