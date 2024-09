Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Como

La 5a giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunch match tra Atalanta e Como.

L’Atalanta, reduce dalla Champions, potrebbe fare qualche cambio e far rifiatare qualche elemento. In difesa, potrebbe esserci spazio per Kossounou, insieme a Hien e Djimsiti. A centrocampo Pasalic ed Ederson in mediana, esterni Bellanova e Ruggeri. Davanti Brescianini e Samardzic in ballottaggio alle spalle di Retegui e Lookman.

In casa Como, possibile 4-2-3-1 per Fabregas, con Strefezza, Nico Paz e Fadera alle spalle di Cutrone.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggieri; Brescianini; Lookman, Retegui. Allenatore Gasperini

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt; Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Foto: sito Atalanta