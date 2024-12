Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Cesena

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Atalanta e Cesena per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gasperini è intenzionato a fare un po’ di cambi in tutti i reparti, con Zaniolo titolare in avanti, difesa a 3 anche per gli ospiti che cambiano quasi tutti i titolari.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Kossounou; Palestra, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Brescianini; Zaniolo. All. Gasperini

CESENA (3-5-2): Pisseri; Curto, Ciofi, Pieraccini; Adamo, Francesconi,Mendicino, Bastoni, Celia; Van Hooijdonk, Tavsan. All. Mignani

Foto: Twitter Atalanta