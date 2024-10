Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Celtic

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Atalanta e Celtic per la terza giornata di Champions League. Gasperini dovrebbe schierare in difesa De Roon, con Pasalic a centrocampo insieme a Ederson. Due ballottaggi: uno tra Bellanova e Zappacosta, l’altro tra Lookman e De Ketelaere.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda. All. Rodgers

Foto: Twitter Atalanta