Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Domani alle 18 sfida Champions tra Atalanta e Bologna, che mette in palio punti pesantissimi per la corsa al quarto posto.

In casa bergamasca, solo un cambio rispetto agli 11 scelti per il pari con il Milan. Davanti accanto a De Ketelaere spazio a Lookman, al posto di Miranchuk. Per il resto consueto 11 con difesa a tre con Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Holm e Ruggeri sugli esterni, De Roon ed Ederson in mezzo. Koopmeiners dietro le due punte.

In casa Bologna, in porta Ravaglia favorito su Skorupski. Un dubbio anche per quanto riguarda l’esterno alto, con Saelemaekers che dovrebbe avere la meglio su Ndoye, ma è da capire come sta l’ex Milan, visti i problemi in settimana. In attacco Zirkzee.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Lukumì; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirzkee. All.: Motta

Foto: twitter Atalanta