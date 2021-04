Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Il posticipo di domani sera è Atalanta-Bologna previsto per le 20:45. Gasperini punta alla Champions e vuole vincere a tutti i costi, così si affida ai suoi uomini che gli danno più garanzia. Intanto dovrà fare a meno di Gosens squalificato ed è probabile un ritorno alla difesa a 4 formata da Djimsiti, Palomino, Romero e Toloi. Malinovskyi ancora titolare, ma potrebbe scalare a centrocampo con De Roon e Freuler. Sulla trequarti uno tra Pessina e Pasalic a supporto di Muriel e Zapata. Il Bologna di Mihajlovic dovrà fare a meno di Dijks, Hickey e Tomiyasu. Antov pronto a partire titolare in difesa, a centrocampo coppia formata da Schouten e Svanberg. Skov Olsen in leggero vantaggio su Orsolini, Barrow potrebbe tornare a sinistra con Palacio a fare da punta, non si tocca Soriano sulla trequarti.

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Djimsiti; Freuler, De Roon, Malinovskyi; Pessina; Muriel, Zapata.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri; Antov, Soumaro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta