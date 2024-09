Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Arsenal

Alle 21 si gioca Atalanta-Arsenal, gara d’esordio della Champions 2024-25 per gli uomini di Gasperini.

In casa nerazzurra diversi ballottaggi per Gasperini. Bellanova dovrebbe giocare a destra, mentre Zappacosta è in vantaggio su Ruggeri a sinistra. Centrali Koasinac, Djimsiti e Hien. In mediana De Roon e Ederson. Davanti, possibile novità Pasalic sulla trequarti alle spalle di Lookman e Retegui.

In casa Arsenal, possibile 4-3-3 per Arteta, che recupera Saka, dopo i problemi avuti in campionato con il Tottenham. Calafiori è appena tornato ad allenarsi dopo il problema con l’Italia. A sinistra dal 1′ Kiwior è favorito al momento sull’ex Bologna. Assenti Odegaard e Merino, possibile scelta di giocare con Havertz mezzala.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta

Foto: sito Atalanta