Le ultimissime sulle probabili formazioni di Aston Villa-Bologna

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Aston Villa e Bologna per la terza giornata di Champions League. In porta tornerà Skorupski, con Beukema e Lucumi come centrali di difesa. Ballottaggio tra Miranda e Lykogiannis sulla sinistr, mentre sulla destra Posch pare in netto vantaggio su Holm. A centrocampo ancora Moro e Freuler, con uno tra Fabbian e Urbanski in rampa di lancio per una maglia da titolare sulla trequarti. Il terzetto offensivo, salvo sorprese, sarà composto da Orsolini-Ndoye a supporto di Castro.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, Onana, Tielemans, Philogene; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano

Foto: Instagram Bologna