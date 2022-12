Le ultimissime sulle probabili formazioni di Argentina-Francia

Domani sarà il grande giorno: alle 16 scenderanno in campo Argentina e Francia per contendersi la Coppa del Mondo. Scaloni ha provato nel pomeriggio di oggi il consueto 3-5-2 senza el Fideo, con Julian Alvarez (e non Lautaro) in coppia con Messi e con Lisandro Martinez nella difesa a tre con Romero e Otamendi. Molina a destra, Acuna a sinistra e De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister a centrocampo, con Paredes fuori. Il ct Deschamps, invece, deve affrontare le non perfette condizioni di alcuni dei suoi in seguito alla sindrome influenzale che ha colpito la Francia. Recuperati Upamecano e Rabiot, da valutare le condizioni di Varane e di Konaté. Coman dovrebbe rientrare in squadra. In campo i titolarissimi con Giroud a guidare l’attacco completato dal trio di trequartisti composto da Dembelé, Griezmann e Mbappé

Argentina (3-5-2): E. Martinez; Romero, Lisandro Martinez, Otamendi; Molina, De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Foto: Instagram World Cup