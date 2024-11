Le ultimissime sulle probabili formazioni di Apoel-Fiorentina

La Fiorentina domani alle 21 gioca in casa dell’Apoel per il terzo turno di Conference League.

In casa Apoel, possibile 4-2-3-1 con El Arabi terminale offensivo. Marquinhos, Pizzi e Meyer alle sue spalle.

Modulo a specchio per la Fiorentina di Palladino che dovrebbe fare turnover. In in porta c’è Terracciano, Kean rimane a Firenze a scopo precauzionale, così come Cataldi. La difesa a quattro vedrà di nuovo la coppia sudamericana Quarta-Moreno con Biraghi pronto a riprendersi la fascia mancina. In mezzo, il ristabilito Mandragora in cabina di regia con Adli che potrebbe avanzare sulla trequarti. Occhio però alla mina vagante Rubino, reduce dall’esordio in Serie A con il Genoa. Sulle fasce agiranno Ikonè e Sottil. In attacco spazio a Kouame.

Queste le probabili formazioni:

APOEL (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Tejera, Abagna; Marquinhos, Pizzi, Meyer; El Arabi. Allenatore: Manolo Jiménez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Quarta, Moreno, Kayode; Mandragora, Richardson; Ikonè, Rubino/Adli, Sottil; Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino.

