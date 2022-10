Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ajax-Napoli

Domani alle 21 scenderanno in campo Ajax e Napoli per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Pochi dubbi per Spalletti: Lozano potrebbe prendere il posto di Politano nel tridente con Simeone e Kvaratskhelia. Il secondo dubbio, invece, potrebbe riguardare la corsia sinistra con Olivera al posto di Mario Rui. Nessun dubbio in mediana, ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per Schreuder si rivede la formazione tipo, dopo l’ampio turnover in campionato. Out solo Kaplan e Sanchez.

Ajax(4-3-3): Paaveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwjin

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Foto: Twitter Napoli