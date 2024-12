Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ajax-Lazio

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Ajax e Lazio per la fase a campionato dell’Europa League. Vecino e Romagnoli non saranno presenti, ma torneranno Gigot e Patric. In campo anche Castellanos, squalificato contro i nerazzurri, con ballottaggio tra Dia e Noslin sulla trequarti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Godts. All.: Farioli.

Foto: Instagram Lazio