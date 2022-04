Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Sampdoria

Domani alle 21.00 il posticipo serale tra Hellas Verona e Sampdoria.

Tudor col miglior undici a disposizione. L’unico dubbio è tra Ilic e Veloso, col primo favorito.

Gara da non sbagliare per Giampaolo. Possibile il cambio modulo, con Candreva dirottato sulla fascia. Sensi insidia Quagliarella in avanti, mentre il non perfetto Audero potrebbe sedere in panchina per Falcone. Sabiri favorito su Augello.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Sensi, Caputo. All. Giampaolo.

FOTO: Twitter Verona