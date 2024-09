Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina per la quarta giornata di Serie A. Gasperini recupera Nicolò Zaniolo e Sulemana. Da valutare, invece, le condizioni di Djimsiti e Kolasinac. In porta confermato Carnesecchi, con il nuovo acquisto Kossounou che potrebbe trovare spazio al fianco di De Roon e Hien. Bellanova in pole sulla corsia di destra, mentre a sinistra confermato Ruggeri. I due di centrocampo dovrebbero essere Pasalic ed Ederson. Ballottaggi sulla trequarti, con Samardzic e De Ketelaere leggermente in vantaggio rispetto a Brescianini e Lookman. Davanti Retegui. Aria di cambiamenti in casa Fiorentina. Il tecnico viola potrebbe passare ad un 3-5-2 per un centrocampo più robusto. De Gea in porta, che ha scalzato nelle gerarchie Terracciano, difesa formata da Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi. A destra confermato il Dodo, mentre l’ex Gosens a sinistra. I tre di centrocampo dovrebbero essere Bove, Cataldi e Mandragora. In attacco Ikone favorito rispetto a Colpani per agire al fianco di Kean.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, De Ketelaere; Retegui.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Ikone, Kean.

Foto: Twitter Atalanta